ابن دروغبا يسير على خطى والده

باريس-رويترز:

أعلن نادي جانجون، المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، أن إيزاك ابن ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق انضم لأكاديمية الفريق تحت 19 عامًا.

ويسير اللاعب الشاب البالغ عمره 17 عامًا على خطى والده المخضرم الذي خاض 50 مباراة مع جانجون قبل أن ينتقل إلى أولمبيك مارسيليا ثم تشيلسي، حيث سجل هناك 164 هدفًا في 381 مباراة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب دروجبا قائد ساحل العاج السابق والبالغ عمره 39 عامًا في حسابه على إنستغرام: «لا يمكنني أن أشعر بفخر أكبر من ذلك بإيزاك دروغبا».

وقضى دروغبا تسع سنوات ناجحة في تشيلسي، وتوج بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ومثلها في كأس الاتحاد الإنكليزي، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا ومجموعة كبيرة من الجوائز الفردية.