اتجاهات اقتصادية

مصر: صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية

دبي – رويترز: قال وزير قطاع الاعمال المصري خالد بدوي أمس: إن بلاده تدرس انشاء صندوق ثروة سيادي لادارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لادراج تلك الشركات في البورصة.

وأبلغ بدوي مؤتمرا في دبي أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخليا وانها في مراحلها المبكرة.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي أبلغ رويترز في يناير أن بلاده تتطلع لطرح أسهم في عشر شركات حكومية في البورصة خلال الاشهر الثمانية عشر القادمة ضمن توجه لجذب المستثمرين الاجانب.

وأبلغ بدوي الصحافيين أن مصر تتطلع لجمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبيل الادراج الرسمي لتلك الشركات.

وأضاف أن الجدول الزمني لمثل تلك الصفقات يتجاوز العام.

وقال ان الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء وانه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولا قبل تنفيذ عمليات البيع تلك.

تأتي الاجراءات في الوقت الذي تحسن فيه اقبال المستثمرين على مصر خلال الاشهر الاخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وتشجع المستثمرون بالاصلاحات التي نفذتها مصر بالاضافة الى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.

…. وتستهدف عجز ميزانية 5ر8٪ خلال 2018

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس ان مصر تستهدف عجزا في الميزانية بين 5ر8 و8ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في الاول من يوليو.

وأضاف الجارحي أن نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر سيصل الى 5ر5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.

التشغيل التجريبي لمصفاة المصرية للتكرير مطلع الربع الثالث

القاهرة – رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير أمس ان من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال محمد سعد العضو المنتدب للشركة التي تساهم فيها مجموعة القلعة بنسبة تقارب 19 بالمئة ان المصفاة الجديدة ستغطي ما نسبته 30 الى 50 بالمئة من واردات مصر من المنتجات البترولية متوقعا التشغيل الفعلي نهاية 2018 أو مطلع 2019.

وأضاف متحدثا للصحفيين “نتوقع استرداد التكلفة خلال ست سنوات”.

وقال سعد ان التكلفة الاستثمارية للمصفاة المقامة في منطقة مسطرد بشمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع زادت الى حوالي 1ر4 مليار دولار من 7ر3 مليار دولار في التقديرات الاولية موضحا أن ذلك يشمل 875ر2 مليار دولار قروضا من بنوك عالمية سيجري سدادها على 17 عاما و3ر1 مليار دولار من المساهمين الرئيسيين.

وعزا ارتفاع التكلفة الاستثمارية الى زيادة مدة المشروع 5ر22 شهر عن التقدير الاصلي وفوائد التأخير التي بلغت عشرة ملايين دولار شهريا فضلا عن ارتفاع تكلفة قطع الغيار.

وأشار الى أن اجمالي منتجات الشركة سيبلغ 7ر4 مليون طن سنويا منها 3ر2 مليون طن من السولار و80 ألف طن من غاز الطهي ومليون طن من البنزين و600 ألف طن من وقود الطائرات و96 ألف طن من الكبريت.

المصرية للتكرير مملوكة بنسبة 2ر69 بالمئة للشركة العربية للتكرير وبنسبة 8ر30 بالمئة للهيئة المصرية العامة للبترول. وتضم العربية للتكرير مساهمين من القطاع الخاص من بينهم القلعة وعدد من البنوك ومستثمرون خليجيون.

ثاني أكبر كيان مصرفي قطري يرى النور قريباً

دبي – رويترز: ذكرت صحيفة قطرية أمس أن مصرف قطر المركزي يجري تقييما لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لثلاثة بنوك قطرية من المتوقع أن تتمخض عن ثاني أكبر مصرف في البلاد.

وفوت مسؤولون تنفيذيون في مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الموعد المستهدف في نهاية 2017 لاستكمال خطط الاندماج الذي قالت مصادر مطلعة على الامر انه يحظى بدعم المساهمين.

وتجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري نظرا لان 18 مصرفا تجاريا محليا ودوليا يخدم تعداد السكان البالغ 6ر2 مليون نسمة.

وعزز مبررات الاندماج في الوقت الحالي تراجع أسعار النفط والغاز والذي قلص الانفاق الحكومي ونمو الوادئع والايرادات.

وذكرت صحيفة لوسيل القطرية الناطقة باللغة العربية أن رئيس مجلس ادارة مصرف الريان حسين العبد الله أعلن الاسبوع الماضي أن الدراسات المتعلقة بالاندماج استكملت وأُرسلت للبنك المركزي الذي كلف جيه.بي مورجان بتقديم الاستشارات الفنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها ان دراسة جدوى للاندماج شملت الاثر على مساهمي البنوك الثلاثة والعملاء والموظفين جرى اعدادها بالفعل.

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن محافظ البنك المركزي قراره المبدئي في غضون أيام قليلة ويتضمن الشروط والضمانات والاجراءات اللازمة قبل القرار النهائي بشأن الاندماج.

وأضافت أن القرار النهائي لن يتخذ الا بعد استكمال الاجراءات بما في ذلك حصول البنوك على موافقة المساهمين في اجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية للبنوك الثلاثة.