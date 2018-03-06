اتجاهات اقتصادية

الحريري يطلق برنامجاً للاستثمار بالبنى التحتية بـ 16 مليار دولار

بيروت – «السياسة»:

تحضيراً لمؤتمر «سيدر» الذي تستضيفه فرنسا في 15 الجاري، افتتح اول من أمس، في بيروت، مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية، برعاية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري وحشد من الوزراء وممثلين عن الحكومة الفرنسية وشخصيات اقتصادية ومصرفية ورجال أعمال.

وقد اعتبر الرئيس الحريري، أن «لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة، تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى أنّ «مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر «سيدر»، هو بأهمية الدول التي ستشارك في المؤتمر».

وقال إن «الوضع الاقتصادي صعب ونحن نواجه تحديات كثيرة والأزمة في سورية ألقت بثقلها على الصادرات، إضافة إلى موجة تداعيات النزوح الكثيفة»، مضيفاً: «الأزمات التي تعرض لها لبنان، استنزفت الاقتصاد الوطني وأضعفت مؤسسات الدولة».

وأضاف: «لا بدّ من وضع برنامج استثماري ضخم وطموح يعيد إطلاق العجلة الاقتصادية، وبرنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعناه يفوق حجمه الـ16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات مختلفة، يمتد على كافة المحافظات ويهدف إلى إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر وتواكب متطلبات القطاع الخاص والعيش الكريم».

وأكّد الحريري أنّ «مؤتمر باريس يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا بالنهوض باقتصادنا الوطني».

من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في بلاده، ارتفع إلى 1.5 مليار دولار أميركي، خلال الشهرين الأولين في 2018.

وقال إن إجمالي احتياطي العملة الصعبة، ارتفع إلى 1.5 مليار دولار في أول شهرين من 2018.

وأوضح أن إجمالي الأصول الدولارية يتجاوز 43 مليار دولار، وأن ميزان المدفوعات سجل فائضا قدره 235 مليون دولار أميركي.

وأكد سلامة أن رفع سعر الفائدة في نوفمبر/تشرين الماضي حقق التوازن في السوق، مشيراً إلى أن توسيع حجم القطاع الخاص أصبح مصيرياً للعودة إلى نسب تولد فرص عمل جديدة.

مصر: سعر الدولار عند 17٫5 جنيه في موازنة 2018-2019

القاهرة – رويترز: قال ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية لرويترز امس انه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17٫5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17٫64 و17٫68 جنيه.

صندوق النقد: الأثر الاقتصادي والمالي لمقاطعة قطر يتلاشى

دبي – رويترز: أظهر تقرير من صندوق النقد الدولي أن الاثر الاقتصادي والمالي المباشر على قطر نتيجة للمقاطعة الديبلوماسية المفروضة عليها من بعض الدول العربية الاخرى اخذ في التلاشي.

وقال الصندوق في تقرير استند فيه الى مشاورات رسمية مع قطر ان النظام المصرفي القطري تعافى من نزوح الاموال الذي حدث في بداية القطيعة الديبلوماسية وان الاقتصاد من المتوقع أن ينمو 2٫6 في المئة هذا العام.

وأشار الى أن العجز المالي من المتوقع أن يكون قد انخفض الى نحو ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 مقارنة مع 2ر9 في المئة في 2016.

8٪ تراجع الطلب على العقارات في الأردن منذ بداية 2018

عمان – الأناضول: تراجع حجم التداول والطلب على قطاع العقارات في الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي، بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومي)، امس، بلغ حجم الطلب والتداول حتى نهاية فبراير الماضي 914 مليون دينار (1.29 مليار دولار).

وكان حجم الطلب على العقارات في المملكة، قد بلغ 994 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال ذات الفترة من 2017.

وارتفعت أسعار عديد السلع الرئيسة في السوق الأردنية منذ مطلع العام الجاري، وسط احتجاجات شعبية على الغلاء، ما دفع أسعار العقار في المملكة إلى الهبوط بسبب قلة الطلب.

أوروبا تقترح فرض ضريبة بـ25% على واردات الصلب الأميركي

في ضربة استباقية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتوقع اقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة بنسبة 25%، على واردات الصلب الأميركي بالإضافة إلى بعض الواردات من الملابس الأميركية. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة في مسلسل التهديدات التي أطلقتها بعض الدول لمواجهة قرار ترمب المتوقع بفرض ضريبة بنسبة 25%، على واردات الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة.

ويعزز القرار احتمال نشوب حرب تجارية عالمية فكل دولة ستبدأ بفرض رسوم أو ضرائب على سلع معينة بحجة حماية وتعزيز منتجاتها الداخلية، في حين يرى البعض أن هذه القرارات هي انتقامية بحته وستؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبعد محادثات ترامب مع حكومته الأسبوع الماضي وتصريحاته بفرض ضربية الصلب انخفضت الأسواق المالية بشدة وتحديدا أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد بصناعتها على الصلب والألمنيوم كقطاع السيارات.