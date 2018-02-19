اتحاد التعاونيات والتجارة يوقفان زيادة اسعار التبغ

كتب – فارس العبدان:

بعد أيام من اصدار احدى الشركات المستوردة للسجائر قرارا برفع اسعار منتجات التبغ التي تسوقها في البلاد، دعا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الجمعيات التعاونية الى “وقف أي زيادة في أسعار السجائر ومشتقاتها”، مشيرا الى تلقيه كتابا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بعدم زيادة سعر أي سلعة دون مبرر قانوني يثبت زيادة أسعار التكلفة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري إن الاتحاد “أصدر تعميما مشتركا للجمعيات التعاونية يقضي بوقف أي زيادة أسعار السجائر ومشتقاتها، مبينا ان أسعار السجائر ومشتقاتها لا تخضع لاتحاد الجميعات مما جعل بعض الشركات تستغل هذا المنفذ في زيادة أسعارها.

وأكد أن الاسعار “موحدة في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والتعميم يأتي انطلاقا من مسؤولية الاتحاد في حماية المستهلكين وعدم السماح بخداعهم أو تحميلهم مزيدا من الأعباء عبر رفع أسعار السلع”، مشيرا إلى أن الاتحاد وبالتعاون مع (التجارة) يتحريان الدقة في أسعار السلع ومتابعتها من قبل مفتشي الوزارة.

وشدد على أن الاتحاد يحمل على عاتقه مسؤولية عدم ضرر أي مواطن وحمايته من إستغلال بعض التجار والشركات فيما يخص أي ارتفاعات مصطنعة، لافتا إلى أن من أهداف الاتحاد السعي بكل الطرق والأساليب الممكنة لحل “المشاكل والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء”.