كتب – فارس العبداني

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية علي الكندري امس ان الاتحاد اصدر تعميما مشتركا للجمعيات التعاونية يقضي بوقف اي زيادة في اسعار السجائر ومشتقاتها.

وأوضح ان اسعار السجائر ومشتقاتها لا تخضع لاتحاد الجمعيات مما جعل بعض الشركات تستغل هذا المنفذ في زيادة اسعارها.

وأعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي الكندري عدم زيادة سعر أي سلعة من دون مبرر او سند قانوني يثبت زيادة أسعار التكلفة حيث تم التعميم على جميع الجمعيات التعاونية بالإلتزام بذلك.

وقال الكندري في تصريح الى «السياسة» انه تم التعميم على الجمعيات بعد ان تلقى الاتحاد كتاب من وزارة التجارة والصناعة يفيد بحظر رفع اثمان السلع او البضائع او مقابل الخدمات ارتفاعاً مصطنعاً وذلك بإذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخريز إخفاء كميات منها او بغير ذلك من صور الاصطناع الاخرى المجرمة وفقاً للقرارا الوزاري رقم 478 لسنة 2011 المادة 6 الفقرة الثانية , كما تضمن حق وزارة التجارة في الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية ولائحته التنفيذية.

ولفت الى أن الاتحاد يعتبر صمام أمان لعدم ارتفاع السلع رافضاً الشائعات التي يتم اطلاقها حول رفع الاسعار ومؤكداً في الوقت ذاته على التزام الاتحاد والجمعيات بعدم رفع اسعار السلع كافة وليس سلعة معينة.

ولفت الى ان الاتحاد يقوم بدوره من خلال التفتيش على الجمعيات والتأكد من الالتزام بالقرار وعدم ارتفاع الاسعار بلا مبرر, وحرصاً على اتباع وتنفيذ القرارات الوزارية, ندعو الى التنبية على الجهاز التنفيذي في الجمعيات كافة على الالتزام بالأسعار وعدم زيادتها بلا مبرر او سند قانوني.