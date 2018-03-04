اتحاد الصيادين: غش وخلط للسمك المحلي بالمستورد في «شرق»

طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بتشديد الرقابة على الأسماك في «سوق شرق».

جاء ذلك تعقيبا على فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد إن هناك استياء كبيراً بين جموع الصيادين والمستهلكين بسبب ما وصلت إليه حالة سوق شرق للأسماك.

وذكر أن مصدر الاستياء ما يفعله بعض البائعين من تحايل وغش تجاري للأسماك وخلط المستورد بالمحلي، الذي يتم شرائه صباحا في أغلب الأحيان.

ودعا الجهات الرقابية لتشديد الرقابة على المستورد الذي يدخل سوق شرق وقت الفجر خاصة أن هناك من يقوم بتسييل الأسماك المجمدة وبيعها بسوق شرق العصر على أنها محلية طازجة.

وأضاف الاتحاد، أن هناك بعض التعسف تجاه السمك المحلي من قبل بعض المفتشين وأن التدقيق والتفتيش على الأسماك المستوردة أقل منها على المحلي بل يكاد يكون معدوم، لافتا إلى أن ما يحدث تسبب في استياء جموع الصيادين خاصة أن الجهات الرقابية تُجبر الصياد على كب السمك المحلي بسوق شرق العصر على الأرض لأكثر من مرة مما قد يعرض الاسماك المحلية للتلف وجعلها مخلخلة وقت بيعها بالمزاد لفقدها الكثير من نضارتها الطازجة من تكرار عملية كب الأسماك أرضا لأكثر من مرة.

وانتقد اتحاد الصيادين عدم وجود مفتشي ومراقبي هيئة الغذاء والتغذية فجراً لمتابعة الأسماك المستوردة التي تُباع بالمزاد في سوق شرق، مؤكدا أن ضعاف النفوس يستغلون غياب الرقابة ويتلاعبون ويغشون في الأسماك ما يعد خطراً على صحة المستهلكين.

وأعرب الاتحاد عن شكره وتأييده للجهات الحكومية بتشديد الرقابة على الأسماك سواء المحلية أو المستوردة حفاظاً على صحة المستهلكين والصحة العامة، لكنه في ذات الوقت ينتقد التعسف ضد المنتج المحلي والصيادين.

وطالب وزير التجارة بنقل سوق الأسماك المستوردة بالري في موعده المحدد آخر هذا الشهر دون تأخير تفادياً للأزمة الحالية في سوق شرق وللحد من الغش التجاري الذى يحدث خاصة أن هذا السوق قد تم تأسيسه للأسماك المحلية الطازجة فقط، وتكرار الغش التجاري والعبث في الأسماك وخلط المستورد بالمحلي من قبل ضعاف النفوس قد يتسبب في عزوف المستهلكين عن القدوم للسوق ما يؤثر على القوة الشرائية ومن ثم يتسبب في خسائر كبيرة لاصحاب البسطات والمكاتب وللصيادين الحريصين على توفير المنتج المحلي.