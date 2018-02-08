أكد سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت، محمد العراده، أن الاتحاد شارك في اعمال المؤتمر الخامس لاتحاد نقابات عمال اذربيجان الذي انعقد في العاصمة باكو، وشارك فيه اكثر من ثلاثة آلاف مندوب من النقابات الاذربيجانية، اضافة الى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، واتحاد النقابات العالمي، ووفود نقابية اخرى من اكثر من اربعين دولة من مختلف انحاء العالم .

وقال ان وفدا رفيع المستوى مثل الاتحاد العام لعمال الكويت ضم رئيس الاتحاد محمد الحضينة، والسكرتير العام محمد العرادة. واجرى الوفد لقاءات عديدة مع ممثلي المنظمات النقابية الدولية والوطنية المشاركة في المؤتمر. وحقق الوفد من خلال هذه اللقاءات انجازا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية الكويتية حيث وقع ثمانية بروتوكولات تعاون نقابية دولية بين الاتحاد العام لعمال الكويت وكل من الاتحاد العام لنقابات اذربيجان، واتحاد عمال الخدمات في اذربيجان، ومؤتمر نقابات عموم الهند، واتحاد عمال الباكستان، واتحاد نقابات عمال جورجيا، والاتحاد العام لنقابات لاتفيا، والاتحاد المستقل لنقابات البانيا، والاتحاد الوطني للنقابات في اوغند.

وتضمنت بروتوكولات التعاون الموقعة عددا من البنود ابرزها الاتفاق على الوقوف بكل قوة إلى جانب جميع الحقوق والمكاسب التي تهم الفئات العمالية والمنظمات النقابية التي تنتمي وتنتسب إلى كل منهما، ويتفاعلان ايجابيا مع القضايا الخاصة بها كافة وكذلك استمرار برامج الزيارات المتبادلة والتشاور والحوار بينهما في مختلف القضايا العمالية التي تهم الجانبين والتنسيق في المواقف والآراء في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية الخاصة ببحث الأمور التي تهم الطبقة العاملة في البلدين وايضا الاتفاق على أن شعوب العالم أجمع يجب أن تعيش بسلام ومحبة ووئام بعيدا عن الحروب والقتل والتدمير والعنف والإرهاب لكي تنعم الإنسانية في كل بقاع الأرض بالسلام والطمأنينة، وتتفرغ للبناء والتعمير وتحسين مستواها الاجتماعي والاقتصادي، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية والنقابية والعمالية من اجل زيادة التواصل الفكري والثقافي بين فئات الطبقة العاملة .

ومن جانب آخر شارك وفد الاتحاد العام لعمال الكويت في الندوة الدولية التي انعقدت على هامش المؤتمر بالتعاون بين اتحاد نقابات اذربيجان ومنظمة العمل الدولية حول: «مستقبل العمل، التطور المستدام، ومهمات وتوجهات النقابات»، والقى رئيس الاتحاد العام كلمة وجه من خلالها التهنئة لعمال اذربيجان بنجاح مؤتمرهم الخامس، متمنيا لهذا المؤتمر الهام النجاح في التوصل لوضع اسس فكرية وسياسية وعملية، ورسم سياسة استراتيجية شاملة لتنمية اقتصادية مستدامة تؤمن الحماية الاجتماعية الافضل في علاقات العمل لشعوبنا ومجتمعاتنا.

وقال : اننا نتشارك الهموم النقابية والتطلعات العمالية نحو مستقبل افضل وعالم خال من الاستغلال والاضطهاد والظلم والارهاب، ونتقاسم الهواجس التي جمعتنا معا في اذربيجان ، كما في الكويت والوطن العربي وفي العالم اجمع، منذ زمن بعيد.