اتحاد “الغرف الخليجية” بحث استكمال وتطويرمتطلبات الاتحاد الجمركي بالرياض

الرياض – كونا:

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي امس ورشة عمل حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بحضور عدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الاستيراد والتصدير.

وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في تصريح صحافي أن الورشة التي أقيمت بمقر (غرفة الشرقية) السعودية بمدينة (الدمام) بالتعاون مع منظمة (الخليج للاستشارات الصناعية) تهدف لإيضاح وطرح دراسة الاتحاد الجمركي بين الدول الخليجية.

وأضاف ان ذلك يأتي نظرا للصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال التجارة البينية ورغبة في تسريع إنجاز متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي كافة.

وأكد نقي أن الورشة تأتي لعرض دراسة تقييم الإجراءات الجمركية بين دول المجلس وسبل تطويرها والأخذ بأهم المرئيات والمقترحات من المشاركين وتضمينها في الدراسة الجمركية.

وأشار إلى أن الورشة ناقشت عددا من المحاور أهمها مسيرة الاتحاد الجمركي وانجازاته ونتائج تطبيق الاتحاد ومتطلبات استكمال التنفيذ الكامل للاتحاد وتقييم الوضع الحالي للنظام الجمركي وقانون الجمارك الحاليين وتقييم دور القطاع الخاص في تحقيق الاتحاد الجمركي وفرص مشاركته في تقديم الخدمات المساندة وتقييم تعامل المنافذ الجمركية مع الشهادات الصادرة عن مختبرات الدول الأعضاء.

وبين نقي ان الورشة تطرقت الى تقييم تأثير المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على نجاح الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومميزات ومنافع القطاع الخاص من تطبيقات الاتحاد والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تطبيقات الاتحاد الجمركي ومرئيات القطاع الخاص حول التطورات الإيجابية والسلبية في هذا المجال وتقييم جهود اللجان الوطنية في دراسة ومعالجة المعوقات الجمركية بين دول المجلس.