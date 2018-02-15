بوصليب: مكتبة مجلس الأمة تضم 3 آلاف مضبطة و38 ألف تقرير برلماني و30 ألف سؤال

وقع الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة مذكرة تفاهم وتعاون بين مكتبة الكويت الوطنية ومكتبة مجلس الأمة، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجلس الأمة.

وأشاد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري بتوقيع مذكرة التعاون بين مكتبة مجلس الأمة ومكتبة الكويت الوطنية، مؤكداً أنها خطوة مهمة لتبادل الخبرات الثقافية والتوعية للمواطنين والمختصين.

ولفت الكندري في تصريح امس عقب توقيع الاتفاقية إلى أنها تساهم في تطوير الخبرات وتزويد مكتبة المجلس بالكتب والوثائق القيمة والمطبوعات التاريخية والوثائقية وكذا تطوير الخبرات بين الطرفين.

وثمن الكندري جهود قطاع المعلومات والقائمين على المكتبة في احتوائها على الكتب النادرة ومن محاضر المجلس التأسيسي ومحاضر لجنة صياغة الدستور وجريدة كويت اليوم ما قبل الدستور لسنة 1954 وما تحتويه المكتبة من وثائق ومراسيم مضابط مجلس الأمة وكافة الوثائق القيمة المتعلقة بمجلس الأمة، لتكون مرجعا للمختصين والباحثين في مختلف المجالات.

ومن جهته قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة: إن وجود اتفاقية مشتركة بين مكتبة مجلس الأمة ومكتبة الكويت الوطنية من أجل تطوير الخبرات وتزويد المعلومات المملوكة لدي الطرفين وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجلس الامة ومكتبة الكويت الوطنية.

وأكد اليوحة ندرة محتوي مكتبة مجلس الأمة ونفتخر أن تكون نسخ منها في مكتبتنا، متمنيا التوفيق للجميع وزيادة العمل المشترك لينعكس ذلك على إقامة ورش تدريب للموظفين ليطلع جمهور الكويت على التاريخ البرلماني والوثائق التي تخصه.

وأكد اليوحة حرص المكتبة الوطنية على وجود جميع الوثائق الموجودة في الكويت سواء في الأجهزة الحكومية أو غيرها حيث تحتوي المكتبة على جميع المعلومات والمصادر التي تحمل قيمة لها معنى وأرشيف للمطلعين والدارسين بالإضافة الى حفظ تاريخ وإرث دولة الكويت.

وأوضح أن إنشاء مكتبة الكويت الوطنية تم من خلال مرسوم أميري لتكون أرشيف دولة بكل ما هو مكتوب أو مسموع أو مرئي.

بدوره قال الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب: إن هذا البروتوكول هو أول تعاون يقام بين مكتبة مجلس الأمة ومكتبة الكويت الوطنية، معتبرا أنها بداية لاتفاقيات تعاون عدة بين مكتبة مجلس الأمة ومكتبات البرلمانات العربية والدولية.

وأشار بوصليب إلى أن هذه الاتفاقية تشمل تبادل الوثائق والدورات التدريبية والاستفادة من خبرات الجانبين، مؤكدا أن مكتبة مجلس الأمة هي مكتبة فريدة من نوعها، وتتضمن مضابط مجلس الامة منذ العام 1963 اي ما يقارب 3 آلاف مضبطة و38 ألف تقرير للجان البرلمانية وأكثر من 30 ألف سؤال برلماني والردود عليها بالإضافة الى جميع الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبات، ونحو 23 ألف كتاب كما تمت ارشفة جميع الوثائق الكترونيا.

من جهتها قالت مديرة إدارة التوثيق والمعلومات انتصار السعيد: إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز أطر التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات ما بين الجهتين.

وبدوره قال المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل إن اتفاقية التفاهم والتعاون بين مكتبة مجلس الأمة ومكتبة الكويت الوطنية تحتوي على 13 بندا، مشيرا الى أن الهدف من الاتفاقية هو زيادة وتفعيل التعاون ما بين الطرفين.