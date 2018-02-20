اتفاقية تعاون عسكري بين تركيا والأردن

عمان – الأناضول: وقّع رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار، ونظيره الأردني محمود فريحات، أمس، اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.

جاء ذلك، خلال استقبال قائد الجيش الأردني لرئيس أركان الجيش التركي، ضمن زيارة رسمية للأخير، بدأها للأردن أمس.

ونشر الجيش الأردني على موقعه الرسمي بيانا، بفيد بأن فريحات بحث مع آكار في مقر القيادة العامة، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين الصديقين.