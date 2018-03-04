شهد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، امس البروفة النهائية لحفل تخريج الدفعة الـ21 من الطلبة الضباط الجامعيين والدفعة الـ45 من الطلبة الضباط.

جاء ذلك لدى زيارته كلية علي الصباح العسكرية لمتابعة الاستعدادات النهائية لحفل التخريج الذي سيقام تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد المقبل.

وكان في استقبال الخضر لدى وصوله آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي ومجموعة من ضباط الكلية.

من جهة اخرى، أعلن عن اتفاق لتنظيم مناورات عسكرية مع الجيش السوداني خلال الفترة المقبلة بالخرطوم تعد الأولى من نوعها بين البلدين.

وكشف الخضر في تصريحات أوردتها صحيفة “الأخبار” السودانية، السبت، عن اتفاق مع الخرطوم على إرسال قوات سودانية إلى الكويت وكويتية للسودان، بغرض الاستفادة من الخبرات والتجارب لدى الطرفين ونقل الاستراتيجيات.

وأجرى الفريق الخضر في 11 فبراير الماضي مباحثات في الخرطوم مع نظيره السوداني، ناقشت تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين ورفع الكفاءة القتالية استعدادا لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الخضر حسب الصحيفة السودانية الى وصول 50 ضابطاً كويتياً إلى الخرطوم الأسبوع الماضي لتلقي تدريبات ودراسات عسكرية بالكلية الحربية السودانية، تفعيلاً لاتفاقات ثنائية بين البلدين.

وامتدح الخضر “الجيش السوداني ومقدراته”، قائلاً: “الجيش السوداني به رجال أقوياء”، لافتاً إلى انفتاح وتطور لدى الطلاب الكويتيين المبتعثين للدراسة بالكلية الحربية السودانية “ويعود الفضل في ذلك إلى التنسيق القوي بيننا وبين هيئة الأركان السودانية”.