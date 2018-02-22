اتفاق بين الأكراد والجيش السوري

عواصم – وكالات: كشف مصدر أمني سوري، أمس، أن الجيش السوري سيدخل مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال الساعات المقبلة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين وحدات الحماية الكردية والجيش.

وقال المصدر إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتسليم وحدات الحماية الكردية مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، التي كانت تحت سيطرتها للجيش السوري.

وأضاف إن “الجيش السوري سيدخل تل رفعت خلال ساعات بعد مطالبات من وحدات الحماية الكردية”.

وكان المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، قال “جاءت مجموعات تابعة للجيش السوري على عفرين لكن ليس بالقدر الكافي لايقاف الاحتلال التركي”، مضيفاً “يجب أن يقوم الجيش السوري بواجبه، نحن نرى بأن من واجب الجيش السوري أن يحمي حدود سورية”.

وأضاف إن المئات من هؤلاء المقاتلين انتشروا على الخطوط الأمامية في عفرين في مواجهة القوات التركية، لكن الأسد لم يرسل الجيش ذاته وهو أمر لو حدث لادى لمواجهة مباشرة أوسع نطاقا مع الحكومة السورية اذا لم تتراجع تركيا.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بكرد بوزداغ، إنه يعتقد بعدم وجود أي اتفاق بين الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب، مضيفاً “لدينا معلومات مفادها أنهم لم يتوصلوا لاتفاق”.

في تالمقابل، دعا حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد في تركيا إلى وقف العملية ضد الفصائل الكردية في عفرين وندد بـ”كذبة” أنقرة حول عدم سقوط قتلى مدنيين في الهجوم.

وفي منطقة أخرى، قال شاهد والمرصد السوري لحقوق الانسان إن قوات الحكومة السورية دخلت منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد في مدينة حلب أمس، وهي أنباء نفتها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

إلى ذلك، توجه فريق من قوات الشرطة الخاصة من ولاية شانلي أورفة التركية بالجنوب، وفريق آخر من كوادر فرق الإنقاذ الوطني الطبية من ولايات أخرى إلى منطقة عفرين لتقديم الدعم للقوات المشاركة بعملية “غصن الزيتون”.