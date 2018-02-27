اتلتيكو لكبح جماح ليغانيس اليوم

يخوض أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، اختبارا مهما أمام ليغانيس، بالجولة 26 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل صدامه المرتقب الأحد المقبل مع برشلونة المتصدر على ملعب كامب نو، والذي سيكون بمثابة «نهائي مبكر».

وسيستقبل أتلتيكو ضيفه ليغانيس وعينه على مواصلة الانتصارات للضغط على صاحب الصدارة وتقليص الفارق لاربع نقاط مؤقتا وكذلك الانتقام من منافسه الذي حصد منه نقطة خلال مباراة الدور الأول بتعادلهما سلبيا.

ويمر أتلتيكو بفترة رائعة بعد انتصاره الكبير في معقل إشبيلية، سانشيز بيزخوان، بخمسة أهداف الاثنين الماضي، ليحقق انتصاره السابع تواليا سواء في الدوري المحلي أو في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعد تقليص الفارق مع برشلونة إلى سبع نقاط، كان هدف المدرب دييغو سيميوني هو الوصول بالفريق إلى كامب نو دون إهدار أي نقطة وستكون موقعة ليغانيس في المتروبوليتانو هي المحطة الأخيرة لتحقيق ذلك.

وأصبح «التشولو» سعيدا باستعادة نجومه لغزارتهم التهديفية، وعلى رأسهم الفرنسي أنطوان جريزمان، صاحب الهاتريك.

في سياق أخر، تخلى اتلتيكو مدريد عن جناحيه البلجيكي يانيك كاراسكو والارجنتيني نيكو غايتان لنادي داليان ييفانغ الصيني كما أعلن نادي العاصمة الاسبانية، من دون ان يكشف قيمة الصفقة.

وبحسب التقارير الصحافية الاسبانية، ستجلب صفقة كاراسكو 30 مليون يورو لخزائن النادي الاسباني، تضاف اليها 18 مليونا من انتقال غايتان. ومن المتوقع ان يحصل موناكو الفرنسي، النادي الذي نشأ في صفوفه كاراسكو، على ما نسبته 25 في المئة من قيمة الصفقة.