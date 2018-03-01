اتلتيكو ينذر برشلونة بـ «سوبر هاتريك» غريزمان

مدريد-أ ف ب:

سجل المهاجم الفرنسي المتألق انطوان غريزمان رباعية «سوبر هاتريك» قاد بها فريقه اتلتيكو مدريد الثاني الى الفوز على ضيفه ليغانيس 4-صفر وتضييق الخناق على برشلونة المتصدر اول من امس في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم، في حين فشل فالنسيا في ازاحة ريال مدريد حامل اللقب عن المركز الثالث، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه اتلتيك بلباو 1-1.

في المباراة الاولى، واصل المهاجم الدولي غريزمان تألقه وسجل هدفين في الشوط الاول في الدقيقتين 26 و35، وهدفين في الثاني في الدقيقتين 56 و69.

ووصل غريزمان الى 103 اهداف مع اتلتيكو مدريد منذ انضمامه اليه في 2014.

كما سجل الفرنسي (26 عاما) 10 اهداف في آخر تسع مباريات، رافعا رصيده الى 15 هدفا في المركز الرابع في ترتيب الهدافين الذي يتصدره الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة برصيد 22 هدفا.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 61 نقطة، وقلص الفارق مع برشلونة الى اربع نقاط فقط قبل مباراة الاخير مع مضيفه لا بالماس التي اقيمت في وقت لاحق امس في ختام المرحلة.

وهو الفوز السادس على التوالي لاتلتيكو مدريد والثامن في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وفي المباراة الثانية، اهدر فالنسيا فرصة ثمينة للصعود الى المركز الثالث. تقدم فالنسيا عبر الفرنسي جيفري كوندوغبيا في الدقيقة 23، وعادل اوسكار دي ماركوس بعد مرور اربع دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

واهدر اريتز ادوريز ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 36.

وكانت الفرصة سانحة امام فالنسيا للاستفادة من خسارة ريال مدريد امام اسبانيول صفر-1 في افتتاح المرحلة وانتزاع المركز الثالث منه، لكنه اكتفى بنقطة رفعت رصيده الى 50 نقطة، ليبقى متأخرا عن حامل اللقب بنقطة واحدة.