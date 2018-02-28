اتهامات دولية لأربيل باعتقالات للمحتجين

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقية، سلطات إقليم كردستان، باعتقال المشاركين في احتجاجات ضد السلطات، وإرغام قوات الأمن إياهم على توقيع تعهدات مكتوبة بعدم المشاركة في أي احتجاجات في المستقبل، أو نشر أي بيانات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد حكومة الإقليم، وإجبارهم على التوقيع عليها كشرط لإطلاق سراحهم.

ونقل موقع “إيلاف” الالكتروني، عن تقرير للمنظمة، إن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان اعتقلت مشاركين في احتجاجات خرجت أخيرًا في السليمانية، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة.

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجين احتجزوا ثمانية أيام من دون عرضهم على قاضٍ، وأُجبروا قبل الإفراج عنهم على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو انتقاد الحكومة على وسائل الإعلام الاجتماعي، كما احتجزت قوات الأمن “الأسايش” ثلاثة صحافيين كانوا يغطون الاحتجاجات، بسبب عملهم.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن “رد حكومة كردستان على الاحتجاجات يتجاوز بكثير حقها في اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن العنف”.