* تجاوزات لاعبي القادسية والكويت على طاولة لجنة الانضباط

* الشطي يتهم حزام بالتعدي على هاني.. والرياحي يدافع عن نفسه

كتب – ناصر الفضلي:

مخطئ من يعتقد ان مباريات القادسية والكويت مدتها 90 دقيقة فقط، او تنتهي بصافرة الحكم، فالمواجهة بينهما تظل مفتوحة على مصراعيها لايام وربما اسابيع من ردود الفعل، اي ان اثارتها تبدأ في الغالب بعد صافرة الحكم.

مباراة اول من امس، التي جمعت الغريمين، وانتهت بفوز ثمين للقادسية بهدفين لهدف، ضمن الجولة الـ 13 بالدوري الممتاز، خرجت عن المألوف، كالمعتاد، بعدما تجاوز بعض اللاعبين الخطوط الحمراء بتصرفات وصفت بالطفولية، مما فجر ازمة طاحنة بين الناديين، وصراعا من الاتهامات والتصريحات المتبادلة من الطرفين.

وعلمت “السياسة” ان لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم طالبت بتزويدها بكل ما بدر من تصرفات مسيئة اثناء وعقب المباراة لتناقشها في اقرب اجتماع تمهيدا لاصدار عقوبات رادعة في محاولة لايقاف مثل هذه المشاهد التي تعكر صفو المسابقات المحلية، وبالاخص دوري فيفا الذي يشهد هذا الموسم صراعا كبيرا سواء للهروب من الهبوط او المنافسة على المراكز المتقدمة.

بدوره، قال الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية في تصريحات عقب المباراة: “يجب ان تكون هناك ردة فعل من قبل لجنة الانضباط واتخاذ العقوبات الرادعة والمناسبة حيال التصرفات المعيبة واللا أخلاقية من قبل الفريق المنافس، التي لا تمت للروح الرياضية بصلة.

ورد عليه عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة في الكويت عبر حساب ناديه الرسمي امس:” ‏ننتظر منك اجراء قبل الاتحاد تجاه الممارسات اللا أخلاقيه من فريقك بعد تسجيل اي هدف، وانت آخر شخص تتحدث عن أخلاقيات نادي الكويت، لكن من الواضح ان الابتعاد عن الصدارة وتعرض ناديك العريق لخطر الهبوط أفقدك صوابك.

إشارات الرياحي وكمارا

وكشف عقلة في تصريحات لـ”السياسة”، بان احمد الرياحي لاعب القادسية وجه اشارات مسيئة صوب الجهاز الاداري للكويت، مبديا دهشته من تصرفات اللاعب، حتى اثناء احتفاله بطريقة استفزازية بهدف زميله رضا هاني، الذي اطلق شرارة الازمة، الامر الذي دفع الاخير الى تقديم اعتذار عبر حسابه الشخصي في “تويتر” لنادي الكويت، بدوره دافع الرياحي عن نفسه عبر حسابه “بتويتر” مؤكدا بانه لم يقم بأي تصرف معيب اثناء المباراة.

في سياق متصل، اوضح عقلة انه لم يتأكد من الاتهامات التي طالت لاعب وسط العميد السيراليوني محمد كمارا، بعدما انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اشارة مسيئة للاعب اثناء ذهابه الى غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة.

محاولة اعتداء

من جهته، وجه زياد الشطي المنسق الاعلامي للقادسية اتهامات للاعب الكويت احمد حزام بمحاولة الاعتداء على رضا هاني خلال حديث دار بين اللاعبين في “مصافط السيارات” عقب المباراة، حيث اوضح الشطي في تصريحات تلفزيونية، بانه تدخل لفض التشابك بين اللاعبين، لكنه لم يكن يعلم بان لاعب الكويت هو من كان يحاول الاعتداء على رضا هاني.

الزامل: تصرفات طفولية

اثار المنسق الاعلامي للكويت عمر الزامل حفيظة العديد من القدساوية عندما وصف تصرفات لاعبي الاصفر بالطفولية خلال حديثه لمراسل قناة سبورت بتلفزيون الكويت عقب المباراة، قائلا: “هارد لك اخلاق”.