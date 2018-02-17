اتهام بطل ” وادي الذئاب” بالاختلاس

أقام محمد جان بولات، صديق الممثل التركي نجاتي شاشماز المعروف باسم “مراد علمدار”، وشريكه، في الإنتاج دعوى ضده اتّهمه فيها بالتلاعب بأموال شركة “بانا فيلم”، وهي الشركة المنتجة لمسلسل “وادي الذئاب” الشهير، مطالباً بإقفالها.

الخبر أثار ضجة كبيرة في الأوساط الصحافية والفنية عند نشره، خصوصاً أنّ صداقة طويلة تجمع بين محمد جان بولات ونجاتي شاشماز.

شركة “بانا فيلم”، وبعد انتشار الخبر نشرت بياناً عبر صفحتها في “تويتر” ، هددت بملاحقة مَن قام بنشره.

“وادي الذئاب” الذي بدأ عرضه من العام 2003، ويتناول قضايا المافيا والسلاح، يعتبر من أبرز إنتاجات الدراما التركية، وحقق من خلاله نجاتي شاشماز شهرة كبيرة عبر شخصية مراد علمدار.

وأخيراً، غاب الموسم الجديد من المسلسل، وقيل ان نجاتي وضع شروطاً تعجيزية للقنوات التي ترغب بشرائه، وطلب الحصول على مليون دولار مقابل الحلقة الواحدة.