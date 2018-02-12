اتهام ريهام سعيد وفريقها بالاتجار في البشر

أصدرت شبكة قنوات “النهار” المصرية بيانا صحافيا بشأن أزمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” المتهمة وفريق برنامجها في قضية اتجار بالبشر.

وقالت القناة: “إدارة شبكة تلفزيون “النهار” تتابع بدقة ما تم نشره وتداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وتؤكد محاولتها التواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى حقيقة الموقف”.

وأضافت: “مازلنا نتابع الموقف في حدود المعلومات المتوافرة لدينا، ونؤكد على أننا منذ اللحظات الأولى قمنا بالتوجه إلى النيابة للوقوف بجانب فريق عمل البرنامج، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، نظرا لقيام فريق عمل آخر من طرفهم بمتابعة سير التحقيقات، ونحن كإدارة شبكة “تلفزيون النهار” إذ نلتزم الصمت ونحترم سير التحقيقات حتى يتم الانتهاء منها، نؤكد على عدم قيام إدارة القناة أو أي مسؤول عنها الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات من قبل حول هذا الموضوع”.