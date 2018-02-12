اتهام ريهام سعيد وفريقها بالاتجار في البشر

أصدرت شبكة قنوات “النهار” المصرية بيانا صحافيا بشأن أزمة الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” المتهمة وفريق برنامجها في قضية اتجار بالبشر.
وقالت القناة: “إدارة شبكة تلفزيون “النهار” تتابع بدقة ما تم نشره وتداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وتؤكد محاولتها التواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى حقيقة الموقف”.
وأضافت: “مازلنا نتابع الموقف في حدود المعلومات المتوافرة لدينا، ونؤكد على أننا منذ اللحظات الأولى قمنا بالتوجه إلى النيابة للوقوف بجانب فريق عمل البرنامج، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، نظرا لقيام فريق عمل آخر من طرفهم بمتابعة سير التحقيقات، ونحن كإدارة شبكة “تلفزيون النهار” إذ نلتزم الصمت ونحترم سير التحقيقات حتى يتم الانتهاء منها، نؤكد على عدم قيام إدارة القناة أو أي مسؤول عنها الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات من قبل حول هذا الموضوع”.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –