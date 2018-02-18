“اجتماعية مرزوق الغانم” : عيدي ياكويت يا أحلى بلد

أقامت اللجنة الاجتماعية لرئيس مجلس الأمة المهندس مرزوق الغانم حفلا بحديقة وهران بمنطقة الشامية،وبالمناسبة اعربت رئيسة اللجنة دلال العازمي عن سعادتها بالاحتفالية الرابعة ، مؤكدة انها تسجد الروح الوطنية ، وتقدمت بالتهاني الى سموالأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي باعياد البلاد الوطنية والتحرير، مؤكدة انه لا يوجد اغلى من الوطن على قلوبنا، لانه هو الامان ونعمة من الله عز وجل، وعلينا جميعا الالتفاف حول قيادته؛ للحفاظ على مكانته العالية والغالية بين الأمم وشعوب العالم، مشددة على أهمية غرس قيم الوفاء والولاء وحب الوطن في أبناء الجيل الجديد منذ الصغر؛ لتعزيز شعور الانتماء اليه، فحب الوطن والاعتزاز به والفخر بالانتماء إليه ليست بالشعارات فقط، ولكن بالاجتهاد في العمل، والإيمان بأهمية تحمّل المسؤولية والعطاء ورد الجميل للوطن . واشارت الى أن اللجنة اعتادت على مشاركة الديرة فرحتها، من خلال هذه الاحتفالات التي تقام للعام الرابع على التوالي . وشهد الحفل فقرات وطنية وشاركت الشخصيات الكارتونية اضافة الى تلوين الوجوه ومسابقات وتوزيع الهدايا على الفائزين ورددوا الاطفال الاغاني الوطنية التي صدحت بأرجاء المكان.