اجتماع “خماسي” بمكتب العدساني لبحث الوضع الصحي لسجناء “الاقتحام”

كتب- عبدالرحمن الشمري:

اجتمع 5 نواب أمس بمكتب النائب رياض العدساني بمجلس الامة لمناقشة الأوضاع في السجن المركزي وما اثير عن إصابة احد المحكومين في قضية دخول المجلس بمرض السحايا المعدي.

وانتهى الاجتماع الى دعوة وزير الصحة د. باسل الصباح الى لجنة حضور اجتماع حقوق الانسان لبحث الامر لتحسين أوضاع السجون صحيا اضافة الى توجيه اسئلة وتقديم توصيات للعناية بالأوضاع الصحية للمحبوسين.

حضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي، رياض العدساني، عادل الدمخي، عمر الطبطبائي وراكان النّصف.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع قال العدساني: ان المجتمعين اتفقوا على متابعة القضايا العالقة ذات الاهتمام وأبرزها قانون تعارض المصالح لما فيه من أهمية بحماية السلطة التشريعية من الإنحراف السياسي وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية وكل ما يشابهها.

واضاف العدساني: اتفقنا كذلك على مطالبة لجنة حقوق الإنسان بمناقشة أوضاع السجن والنزلاء وخاصة الوضع الصحي وتوجيه دعوة إلى الداخلية والصحة بناء على تكليفها السابق وذلك لمتابعة الأوضاع بصفة عامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية.