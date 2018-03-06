اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في 16 مارس

استانا – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أمس، أن وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية وهي روسيا وإيران وتركيا سيناقشون في 16 مارس الجاري بأستانا، التعاون المشترك بشأن التسوية السياسية للأزمة في سورية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “وفقاً للمعلومات الواردة من الدول الضامنة لعملية أستانا يعتزم وزراء خارجية الدول الثلاث الاجتماع في عاصمة كازاخستان في 16 مارس الجاري، مشيرة إلى أن المشاركين يعتزمون تحليل النتائج التي تحققت خلال السنة الأولى من التعاون بشأن التسوية السياسية للأزمة في سورية، فضلاً عن “عرض المزيد من الإجراءات المشتركة”.