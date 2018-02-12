احتفالات الروح المسرحية… عودة يتنفس الحرية بالكويت

أعرب رئيس لجنة تحكيم مهرجان الكويت للمسرح الاكاديمي د.عبدالكريم عبود عودة عن سعادته البالغة لاستمرار المهرجان من جهة ولمشاركته في لجنة تحكيمه من جهة اخرى، ومتحدثا عن هذا الامر في مقال صحافي جاء فيه: حزمت امتعتي مسافرا نحو مدينة اتنفس فيها الحرية، “الكويت” تفتح لي ذراعيها وتحتضن احزاني وحسرتي وضياعي واملي، ايام الحلم القادمة سأكتب فيها على سطح اوراق غرقت في بحر تأملاتي، سأكتب عن معنى الاحتفال الذي ارتبط بذاكرتي، نبض حقيقي، عن ايام اعيشها الان، وماض من العلاقات التلقائية التي تجسد حقيقة الاخوة، وواقعا نعلن فيه عن اتفاق معارفنا بالمسرح وغاياته، اعادتني هذه الذكرى الى احن الليالي واكثرها صفاء.

فضاء المسرح احتوى كل الاختيارات بتضاداتها واتفاقاتها بحلوها ومرها، كان فضاء اللقاء بالاحبة المسرحيين في المعهد العالي للفنون المسرحية حقيقة تسعد الروح وتؤسس لتأملاتنا مسرحا كبيرا هو منطلق هذا اللقاء الرحب، انه درس في اخلاقيات المسرح لا ينسى.. انطلق من عمق المشتركات التاريخية بين الاشقاء ليحط في ارض الكويت، كويت الاختيار والانتقاء الذي يمثل بعثا للروح المسرحية الصادقة والاشتغال على المشروع الجمالي والاكاديمي الذي يجمعنا، من هنا بدأت الايام تنمو وتكبر في جمجمتي المتضعضعة فاصبح لتلك الروح حب ووجود وانتقاء وذكرى ومسرح يسكن داخلها ليحقق لها الامان. اصدقائي جئتكم من مدينة البصرة حاضنة الحنين ومنبت النخيل، مدينة الشعر والادب والفنون، حاملا الامل لاتخطى الالم، فانتم فرحتي وبهجتي وعيدي، فلا اسمح ان تسرق مني هذه اللحظة وهذا الفرح الكبير. قاعات المعهد جميعا مفتوحة للمعرفة، ندوات تطبيقية تؤسس للطلبة معرفة نقدية جادة وهم يواجهون الجمهور بنصوص وخطابات النقد لمنجزات العروض المقدمة من اقرانهم الطلبة والمشاركة في المهرجان. محاضرات لاساتذة صنعوا بجهودهم وخبرتهم طريق الابداع المسرحي الجوهري العميق، انهم من مصر الكنانة وتاريخ الفن الاصيل متمثلين بالاستاذ الدكتور ابو الحسن سلامة والدكتور المجتهد في بحثه ورؤيته طارق عبدالمنعم… جاءت مشاركتهم البحثية ضمن اطار ندوات عن مسرح الصورة وعن الايقاع والتلقي المسرحي، عمقها الاخوة المتداخلون باطروحات قيمة تؤكد التجربة المسرحية العربية وانفتاحها على جديد المسرح العالمي اليوم.

مشاركات المسرحيين العرب وتأكيد الحضور من مصر والاردن وعمان، وأنا وسط هذا الجمع اشعر بالفخر، لانهم رسموا في هذه الايام البيضاء صورا للامل الذي ابحث عنه في تأملاتي.

خلايا النحل تتحرك على خشبة المسرح لتبني فضاءات جديدة لعرض اليوم الثاني، انهم طلبة جادون وفاعلون يحملون في دواخلهم حب المسرح والانتماء له، طاقات شبابية تحتاج الى رعاية وتشجيع وتوجيه، حتى نضع احلامها في طريق البحث عن الحقيقة الاستاطيقية، لنكشف معهم وبصدق عن مشروعهم ومقترحاتهم الجمالية التي تعبر عن روح العصر الذي نعيشه بكل تناقضاته ومداخلاته، ولنعمل معهم على انتاج خصوصية ابداعية تمثل ثقافتنا وفهمنا للواقع، وهي انموذج فني وابداعي لروح شبابنا العربي اليوم، وهم يتلقون الدرس الاكاديمي في التخصص المسرحي.

ابارك للاصدقاء في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت وربان سفينتهم المخلص د.فهد الهاجري عميد المعهد.. ابارك لكل من ساهم بالدعم والمشورة في تحقيق الحلم الاكبر في مسرح مفتوح وطقس اكاديمي نغني فيه جميعا اغنية الحرية.. ابارك لجميع الطلبة المشاركين وادعوهم للتخلي عن الذات الفردية والانتماء نحو تجربة المهرجان الاكاديمية بروح مشتركة ووعي جمعي يرسم للايام صور شعرية تبعدنا عن الالم وتقربنا من الفرح. شهادة اقولها بايمان مطلق، ايام المهرجان الاكاديمي في الكويت جمعتنا نحو صناعة الجمال بعيدا عن القبح، فاعطتنا حياة جديدة، انها ذكريات الاحبة التي ستبقى عبر زمنها الابداعي طقس واحتفال يوحدنا.