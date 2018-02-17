احتفالات “الفروانية” بالأعياد رسالة حب وطنية

أقامت محافظة الفروانية احتفالا كبيرا ومميزا بذكرى مرور 12 عاما على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم ، والذكرى الـ 57 لاستقلال الكويت ومرور 27 عاما على التحرير وذلك في مجمع الأفنيوز، برعاية المحافظ الشيخ فيصل الحمود بحضور جموع من المواطنين والمقيمين.

وشهد الحفل الكثير من الفقرات التي تعزز حب الوطن ورسم البهجة والسرور على المتواجدين.

وبالمناسبة أكدت المحافظة في بيان لها: “حرص المحافظ على اقامة مثل هذه الاحتفالات بالشكل التي تليق بأهمية الأعياد الوطنية وتعمل على تجسيد روح الولاء والانتماء.

وأشار البيان الى أن احتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية رسالة حب وعطاء في عشق الوطن الغالي، تسطرها المحافظة لشعبه الوفي والمقيم.