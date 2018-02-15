اختتام التمرين البحري المشترك بين القوات السعودية ونظيرتها الباكستانية

الرياض – أ ش أ:اختتم أمس، التمرين البحري المشترك “نسيم البحر – 11” بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الباكستانية في الخليج العربي، بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن قائد التمرين البحري المشترك اللواء البحري الركن لافي بن حسين الحربي، القول إن هذه المناورات تعد من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين، وفرصه لتبادل الخبرات والمعرفه بالأساليب الحديثة للحرب البحرية، لمواجهة التهديدات التي تمثلها الساحة البحرية.

من جانبه، قال مدير التمرين العميد البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي، إنه تم تنفيذ عدد من الفرضيات في ختام التمرين التي تحاكي الواقع في مسرح العمليات، تشمل العمليات الدفاعية على السواحل وحماية التحركات العسكرية والقتال بالمناطق المبنية وعمليات الحصار البحري.

وكانت مناورات التمرين البحري المشترك “نسيم البحر -11” قد انطلقت الأحد الماضي، بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في مياه الخليج العربي.