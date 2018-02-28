اختفاء غامض لقائد حماية خامنئي وسط ترجيحات باعتقاله

أفادت مصادر إيرانية باختفاء الجنرال وحيد حقانيان قائد حماية المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، منذ حوالي شهر، مرجحة اعتقاله أو فرض الإقامة الجبرية عليه.

وذكر موقع «سحام نيوز» التابع لحزب «الثقة الوطنية (اعتماد ملّي)»، بزعامة أحد زعماء «الحركة الخضراء» القابع تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي، أول من أمس، أن اختفاء حقانيان، الذي يعمل أيضاً كمساعد سياسي في مكتب التفتيش الخاص لخامنئي، منذ 31 يناير الماضي، أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول وجود ارتباك في بيت المرشد.

وأشار الموقع، إلى ان حقانيان يوصف بأنه «اليد اليمنى للمرشد»، ويلقب بالجنرال الذي لا يفارق ظل المرشد، وهناك أحاديث عن احتمال اعتقاله.

وكان الظهور الأخير لحقانيان خلال مقطع فيديو وهو يشتم نائب الرئيس اسحاق جهانغيري أثناء تفقده المناطق المنكوبة بسبب الزلزال، وذلك لأن جهانغيري حمّل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مسؤولية المساكن التي تهدمت، كونها شيدت في عهده.

وتكهن نشطاء على مواقع التواصل باعتقال حقانيان لتورطه في ملفات فساد، بينما ربط آخرون اعتقاله بخلافاته مع مدير مكتب الأمن الخاص في مكتب المرشد علي أصغر حجازي.