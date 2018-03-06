اختفاء هويدا ابنة الشحرورة صباح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد اختفاء الفنانة هويدا، ابنة الشحرورة، الراحلة صباح، ودارت تكهنات حول وفاتها، واخرى عن اختفائها.

وقالت جانو ابنة شقيقة الراحلة صباح في تصريحات صحافية: “هذه الاخبار صحيحة، نحن لا نعلم شيئا عن هويدا، كنت اتواصل معها عبر رقمها اللبناني عن طريق “واتساب”، ولكن منذ فترة طويلة اغلق الخط ثم تم بيعه لاشخاص اخرين، ومنذ ذلك الوقت لا اعلم عنها شيئا.

وتابعت: “هويدا لديها رقمان لبناني واميركي، والاخير لا تجيب عليه مطلقا، وشقيقها صباح فعل كل ما في وسعه من اجل الوصول اليها لكنه فشل، ورغم تلقيه رسائل تفيد بانها في اميركا، الا انه سافر ولم يستطع الوصول اليها.

يذكر ان هويدا تعاني ادمان المخدرات وتعالجت منه، لكنها عادت للادمان مرة اخرى، ويعتقد البعض ان يكون ذلك هو السبب في اختفائها.