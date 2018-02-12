د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

ثمة سيناريو اجتماعي حتمي وكارثي أحياناً ستمر به كل المجتمعات الانسانية ألا وهو التفكك الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وما سيصاحبه من اندثار تدريجي للقيم وللمعايير الاخلاقية المنظمة للحياة اليومية في هذا المجتمع أو ذلك وسينتهي هذا السيناريو بتدهور البنى الاساسية في بعض المجتمعات حتى تتغير بشكل جذري أو تندثر نهائياً، فالحضارتان العظيمتان الاغريقية والرومانية تعرضتا لنفس السيناريو التاريخي، والذي يُطلق عليه المتخصصون بدراسة الانثربولوجيا الانومي Anomie أو اللامعيارية، وهو يشير حرفياً إلى الاندثار التدريجي لاهمية القيم والمعايير والقواعد الأخلاقية والقانونية التي تنظم العلاقة بين اعضاء المجتمع، ويأخذ الانومي أشكالاً مختلفة مثل إحساس الفرد بالاختفاء التدريجي للاستقرار الاجتماعي حوله نتيجة لانهيار او لتعطُّل المبادئ الاخلاقية او القيم الاجتماعية المتعارف عليها، والتي تنظم العلاقات الطبيعية بين أعضاء المجتمع، فيلاحظ المرء أن المجتمع الذي بدأت تصيبه كارثة اللامعيارية سيخرج فيه كثير من الافراد من يشعرون بنوع من الاغتراب عن بيئتهم المحلية اما لانتفاء ثقتهم في بعض مؤسساتها التقليدية او لعدم مقدرة أولئك الافراد معرفة كيف لهم أن ينجحوا في بيئتهم الاجتماعية، فالفرد الذي يعاني من الانومي لا يعرف ماهي اهدافه الفعلية وما هي تطلعاته المستقبلية، وما هو مفروض عليه أن يعتنقه من سلوكيات مناسبة ستجعله ينجح في مجتمعه، وكل هذة الظواهر الفردية والمجتمعية المتناقضة تحدث بالطبع بسبب الاندثار التدريجي للمعايير التنظيمية والقيم الاخلاقية في البيئة الاجتماعية ما سيؤدي لا محالة الى شعور عامة الناس بحالة من الغياب التام لخارطة طريق محددة يستطيع خلالها الفرد العادي التمكن من تحقيق بعض اهدافه المشروعة والسلمية! لعل مكافحة ظاهرة الانومي صعبة كثيرا من الناحية النظرية وحتى العملية لأنها مرحلة أساسية في تاريخ العالم الانساني، ونظرا كذلك لمرور كل المجتمعات الانسانية خلال تاريخها بمراحل الصعود والانحدار، ولكن مع هذا سيبقى السعي الحثيث نحو توسعة نطاق الحرية الفردية، ومحاولة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر ثقافة المساواة والتسامح في المجتمع والتشديد على احترام الكرامة الانسانية أفضل الحلول المتوفرة للمجتمعات في حالة تعرضها للانومي.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969