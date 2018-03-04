اختلف مع صديقته فكسر ضلعها

كتب ـ مشعل السنعوسي:
سدد مواطن ضربات بالعصا لصديقته المواطنة اثر خلاف بينهما وتسبب بكسر بالضلع وكدمات متفرقة في انحاء الجسد وجروح بالوجه في منطقة الفنطاس.
وفي التفاصيل ورد بلاغ الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية يفيد بأن احد الاشخاص يضرب فتاة امام المارة وعلى الفور توجه رجال الامن والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ وعند وصولهم تم نقل المجني عليها وهي مواطنة الى مستشفى العدان وادخالها غرفة الملاحظة لتلقي العلاج من قبل رجال الامن وفي التحقيق تبين ان المتهم صديق المواطنة وهو مواطن وان اسباب المشاجرة بدأت بمشادة كلامية فقام المواطن بتسديد “لكمة” لصديقته ومن ثم اخذ العصا وقام بضربها وتركها ملقاه على الطريق وفر هاربا وجار البحث والتحري للقبض على المتهم من قبل رجال المباحث.
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