“السياسة” – خاص:

جمّدت شركة “ارباص” الفرنسية صفقة بيع 4 طائرات من طراز ” ايه 321 ” لصالح الشركة الوطنية السورية للطيران بقيمة تزيد عن 440 مليون يورو وذلك لمدة 6 أشهر. وأرجعت مصادر مطلعة على الصفقة سبب التجميد الى التطورات السياسية الاخيرة والضغوط الأميركية التي زادت من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق والتي شملت حظر بيع الطائرات وقطع غيار تنتجها مصانع او شركات أميركية او تساهم في تكوينها بنسبة تزيد عن 10%.

وكانت الشركة قد ابرمت العقد المذكور مطلع العام الماضي مع الشركة العربية لشراء وتأجير الطائرات لصالح “الوطنية السورية “.

وقالت المصادر انه تم ابلاغ الشركة رسميا بقرار تجميد الصفقة لمراجعة جميع الاجراءات التعاقدية.

واكدت المصادر ان الشركة المالكة تسعى لحلحلة هذه القضية بكافة الطرق القانونية لاستلام الطائرات خلال الفترة المقبلة والتي متوقع ان تشهد رواجاً في الاجواء السورية.

يشار الى ان الشركة الوطنية السورية للطيران مملوكة لرجل اعمال سوري مقيم في الخارج يتمتع بعلاقات خليجية ودولية متميزة أهلته للحصول على أكثر من 11 محطة خارج الاراضي السورية للعمل عليها ، منها ثلاثة محطات اوروبية.