ارتفاع استخدام الأجهزة الالكترونية بين الأطفال بمعدل 63 في المئة

كتبت – مروة البحراوي:

حذرت مديرة ادارة تعزيز الصحة الدكتورة عبير البحوة من ارتفاع معدل اقبال الأطفال على استخدام الاجهزة الالكترونية في السنوات الاخيرة، كاشفة ان “نتائج المسح الصحي العالمي لطلبة المدارس أظهر ارتفاع معدلات الاطفال الذين يجلسون أمام أجهزة التلفاز والكمبيوتر والانترنت من ثلاث ساعات فأكثر من نحو 53.3 في المئة الى 62.9 في المئة”.

واوضحت البحوة في تصريح لها بمناسبة تدشين اليوم التوعوي الصحي تحت شعار “تأثير وسائل التواصل على الصحة” ان المسح الذي أجرته إدارة تعزيز الصحة بين عامي 2011 و2015 أظهر ان نحو “11.5 في المئة من اليافعين يعانون من آلام بالرقبة والكتف، و7.5 في المئة يعانون من آلام اسفل الظهر، و3.9 في المئة آلام بالذراع”، مبينة ان “10 الى 15 في المئة من مستخدمي الاجهزة يعانون من الاجهاد المتكرر لمفاصل الاصابع واليد والرسغ، فضلا عن أن 3.5 في المئة من الذين يعتمدون على تلك الاجهزه في اعمالهم يصابون بانضغاط اعصاب اليد”.

ونصحت البحوة بضرورة “اجراء تمرينات التمدد والقوة والاسترخاء للعضلات ووضع فترات للراحات المتقطعة والجلوس الصحيح”، محذرة من “امتداد الآثار السلبية الى العين لمن يقضون ثلاثة ساعات او أكثر يوميا امام الاجهزة، خصوصا ان الاحصائية اشارت الى ان 25 في المئة يعانون من آثار سلبية على العين و55 في المئة يعانون من احمرار العين وجفافها والحكة والصداع”.