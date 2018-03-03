حلل “الشال” نتائج اعمال البنك التجاري الكويتي، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 55.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 5.1 مليون دينار، أي ما نسبته 10.1%، مقارنة بنحو 50.4 مليون دينار في عام 2016. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 4.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، بنحو 3.1%، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 10.6 مليون دينار، أي ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى نحو 150.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 140.3 مليون دينار في عام 2016. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع في بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 93.6 مليون دينار، مقارنة مع 84.8 مليون دينار . وارتفع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 3.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 1.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6 مليون دينار .

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 7.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 46.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 39.1 مليون دينار لعام 2016 وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات وبنحو 19.1%، وحققت جملة المخصصات تراجعاً وبنحو 2.4 مليون دينار، أو ما نسبته 4.9%، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 46.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 48.6 مليون دينار كويتي، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 36.8%، مقارنة بنحو 35.9% لعام 2016.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.395 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.5%، مقارنة بنحو 4.125 مليار دينار كويتي لعام 2016، وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 97.2 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 569.3 مليون دينار كويتي (13% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 472.1 مليون دينار كويتي (11.4% من إجمالي الموجودات) في عام 2016. وارتفع أيضاَ استثمارات في أوراق مالية بنحو 65.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 458.8 مليون دينار كويتي (10.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 393.3 مليون دينار كويتي (9.5% من إجمالي الموجودات) في عام 2016. بينما انخفض بند قروض وسلفيات بنحو 13.9 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 2.237 مليار دينار كويتي (50.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار دينار كويتي (54.6% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 218.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.2%، لتصل إلى نحو 3.740 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.521 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 85.1% مقارنة بنحو 85.4% في عام 2016. وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 63.3% مقارنة بنحو 66.4%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع عام 2016، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.8%، مقارنة بنحو 8.6%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ نحو 1.3%، قياساً بنحو 1.2%. وارتفع مؤشر العائد على رأس مال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 35.3%، مقارنة بنحو 34.7%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 33.9 فلس، مقابل 30.8 ‏فلس، لعام 2016. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 11.8 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 13.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 10.1% مقابل تراجع للسعر السوقي للسهم وبحدود 2.4%. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1 مرة، للعامين. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 18 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، أي أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.5% على سعر الإقفال في نهاية عام 2017، والبالغ 400 فلس كويتي للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 15 فلس كويتي للسهم في عام 2016، بالإضافة إلى توزيع 10% أسهم منحة، أي زاد البنك من معدلات توزيعاته.