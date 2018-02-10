حلل “الشال” نتائج اعمال بنك الكويت الوطني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تشير الى إلى أن صافي أرباح البنك، -بعد خصم الضرائب-، قد بلغ 342.3 مليون دينار ، بارتفاع مقداره 30.1 مليون دينار ، أي ما نسبته 9.7%، مقارنة بنحو 312.2 مليون دينار في عام 2016. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 322.4 مليون دينار ،مقارنة مع نحو 295.2 مليون دينار ، في نهاية عام 2016،أي بارتفاع بنحو27.2 مليون دينار أو ما نسبته نحو 9.2%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. ويعرض الرسم البياني التاليالتطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2017.

وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 10.4%، أي نحو 77.4 مليون دينار ، حين بلغ نحو 822.7 مليون دينار ، مقارنة بما قيمته 745.3 مليون دينار ، في نهاية عام 2016. وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 77.4 مليون دينار ، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 34.1 مليون دينار ، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 43.2 مليون دينار . وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 110.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 94.1 مليون دينار ، نهاية عام 2016، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو629 مليون دينار ، مقارنة مع نحو 569.7 مليون دينار ، أي بارتفاع بنحو 59.2 مليون دينار . وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 13.4 مليون دينار وصولاً إلى 19.8 مليون دينار مقارنة بنحو 6.4 مليون دينار ، وبذلك تكون جملة الإيرادات التشغيلية قد ارتفعت بنحو 10.4%.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 13.4 مليون دينار ، أو ما نسبته 5.3%، وصولا إلى نحو 265.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 252 مليون دينار ، في نهاية عام 2016. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، معظمها، بإستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة وبند استهلاك مباني ومعدات.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 1.796 مليار دينار ، أي ما نسبته 7.4%، ليصل إلى نحو 26.035 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2016، حين بلغ 24.239 مليار دينار . وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 6.3%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 6.5% وقيمته 891.1 مليون دينار ، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 14.503 مليار دينار (%55.7 من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.611 مليار دينار (%56.2 من إجمالي الموجودات)، في عام 2016.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.639 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 7.9% بعد أن كانت 20.834 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، لتصل إلى نحو 22.474 مليار دينار . وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 6.6% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.3%، مقارنة بنحو 86% في عام 2016.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2016، إذارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 10.9%، بعد أن كان عند 10.5%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 59.3% ، قياساً بنحو 58.5%. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.4%، مقارنة بنحو 1.3%.