ارتفاع عدد المصابين بفيروس «نوروفيروس» بالأولمبياد

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس «نوروفيروس» إلى 158 حالة، لكن دون أن يتأثر أي من الرياضيين بالعدوى.

وقال سانج بايك، المتحدث باسم اللجنة المنظمة لأوليمبياد بيونج تشانج، أنَّ 19 حالة لازالت تحت المتابعة الطبية.

من جانبه، قال ريتشارد بادجت المدير الطبي للجنة الأوليمبية الدولية: «لدينا كل الثقة في المراكز الطبية الكورية الجنوبية».

وأضاف «نعمل مع اللجنة المنظمة لأوليمبياد بيونج تشانج، للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس نوروفيروس، وأنا معجب بالفعل لطريقة تعاملهم مع الأمر».