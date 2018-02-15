استجاب الله دعوته… وجر إليه الإمام جرا

ذات ليلة كان الامام احمد بن حنبل يريد ان يبيت في احد المساجد بالمدينة لوصوله من سفر بعيد ويحتاج الى بعض الراحة لكن المسؤول عن المسجد لم يكن يعرفه ورفض مبيته داخل المسجد ومنعه من ذلك بشدة حاول الامام احمد بن حنبل كثيرا معه ليسمح له بالمبيت بالمسجد ولكن دون جدوى… فلم يجد الامام حلا امامه سوى ان ينام خارج المسجد عند الباب.

فما كان من حارس المسجد الا ان جر الامام احمد جرا لابعاده من امام مدخل المسجد وكان الامام شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه رجل يعمل خبازا وحارس المسجد يجره بهذه الطريقة فرق لحاله وعرض عليه المبيت عنده وافق الامام احمد على الفور وذهب مع الخباز فأكرمه ونعمه وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز.

لاحظ الامام ان الخباز يستغفر ويستغفر طوال الوقت الذي يعمل به وقد مضى وقت طويل وهو على هذه الحال وفي الصباح سأل الامام احمد بن حنبل الخباز عن سر استغفاره المستمر طوال الليل فأجابه الخباز انه معتاد على ذلك كل ليلة فطوال الوقت الذي يحضر فيه العجينة يستغفر الله عز وجل فسأله الامام باهتمام: وهل وجدت ثمرة لا ستغفارك هكذا؟ وكان الامام يسأل هذا السؤال وهو يعلم جيدا ثمرات الاستغفار العظيمة ويعلم فضل الاستغفار وفائدته في حياة الانسان فقال له الخباز: نعم يا شيخ والله ما دعوت الله تعالى دعوة الا اجابها لي ثم قال متحسرا: إلا دعوة واحدة فسأله الامام: وما هي: فأجاب الخباز: رؤية الامام أحمد بن حنبل وجها لوجه فقال الامام احمد بسرور للخباز ابشر لقد استجاب الله دعوتك انا احمد بن حنبل جرني الله اليك جرا.