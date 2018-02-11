«استجواب الرئيس» هل أساءت أميركا فهم صدام؟

بيروت – «السياسة»:

عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، صدرت النسخة العربية من كتاب DEBRIEFING THE PRESIDENT تحت عنوان «استجواب الرئيس» والكتاب من تأليف جون نكسون وترجمة اياد أحمد.

الكتاب شهادة حيّة لخبير في شؤون الشرق الأوسط هو جون نكسون الذي كان قد أمضي ثلاثة عشر عاماً لدى وكالة الاستخبارات كمحلل سياسي لشأني العراق وايران، ومحللاً في مقر الوكالة ببغداد. وكان عمله يتمثل في مساعدة ضباط الوكالة ووحدات الجيش الخاصة في استهداف الأفراد بغية القبض عليهم والتمكّن من استجوابهم. وكان استجواب صدام بمثابة التحدي له. ولكنه استطاع أن يكون أول أميركي أجري استجواباً مطولاً مع الرئيس الأسير بعد أن قبضت عليه القوات الأميركية. ويقول عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق جون نكسون في كتابه «استجواب الرئيس»: «لقد شعرت لدى المباشرة في جلسات الاستجواب، أنني أعرف صداماً، ولكن الأسابيع التالية جعلتني ادرك أن الولايات المتحدة كانت قد أساءت فهمه وفهم دوره كعدو حازم للتيارات الراديكالية في العالم الاسلامي، ». وعن تجربة استجوابه الرئيس كثيراً ما كان الناس يسألونه: كيف وجدت صداماً؟، أو: هل كان مجنوناً:، يجيب نكسون: خلال الفترة التي تحدثت فيها مع صدام حسين وجدته بكامل قواه العقلية. كان العالم مليئاً بأعداد من السفاحين المختلين ولكن الغريب هو أننا اخترنا ملاحقة هذا الرجل، خصوصاً في ضوء التداعيات. أما أنا فأعتقد –والكلام لنكسون- أن الحكومية الأميركية لم تأخذ في اعتبارها أبداً ما سيؤول اليه الشرق الأوسط بغياب صدام. (… )، الاطاحة بصدام خلفت فراغاً في السلطة حول الخلافات الدينية في العراق إلى حمام دم طائفي. ظل الشيعة لفترة من الزمن يغضون النظر عن فظائع الزرقاوي السني، آملين بنيل السلطة من خلال صناديق الاقتراع ولكن، مع تزايد أعداد القتلي، تدخلت الميليشيات الشيعية في القتال،

ومما يذكره نكسون في كتابه هذا عن لسان الرئيس صدام حسين أثناء الاستجواب، أنه اعتقد أن هجمات الحدي عشر من أيلول، كانت يجب أن تقرب الولايات المتحدة منه ومن نظامه لا العكس. فقد اعتقد صدام أن التحالف بين البلدين أمر طبيعي وبديهي في الحرب على التطرف وهو حسب جون نكسون كرر أكثر من مرة خلال التحقيق معه، أنه لا يفهم سبب الخلاف معه وهو السني الذي يمثل حزبه رمز القومية العربية الاشتراكية والذي يعتبر بالوقت نفسه أن التطرف السني مصدر تهديد لقاعدة منطقته.