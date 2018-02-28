استطلاع رأي يتوقع انتعاش الأسعار في 2018 مع استمرار قيود الإنتاج

أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” أن محللي أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في العام الحالي على أن تظل في نطاق محدود بفعل زيادة انتاج الخام الصخري الاميركي من جانب وقيود الامدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من جانب اخر.

وأظهر استطلاع الرأي الذي شمل 37 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن خام القياس العالمي مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي بما يزيد قليلا عن توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62٫37 دولار للبرميل.

وقالت اشلي بيترسن من ستراتاس أدفيزورس لاستشارات الطاقة “من المتوقع أن يكون مستوى التزام أوبك “بتخفيضات الانتاج المتفق عليها” ووتيرة نمو انتاج النفط الصخري العاملين الاساسيين الموجهين للاسعار في 2018″.

أضافت “من المرجح أن تكون الاسعار أكثر تقلبا في 2018 مقارنة مع عام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الاميركي”.

وقد يتجاوز الانتاج الاميركي 11 مليون برميل يوميا في العام الحالي مع اقتراب الانتاج بالفعل من معدل قياسي يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.

وقال كالين بيرتش المحلل لدى ايكنوميك انتليجنس يونيت “حقيقة أن سوق النفط يهيمن عليها عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير الخاضعة لتنسيق والكثير منها يستفيد من انخفاض تكاليف الانتاج أكثر من المنتجين في مناطق أخرى تعني أن الولايات المتحدة ستظل لاعبا رئيسيا في المستقبل المنظور”.