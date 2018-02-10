استعدادات مكثفة لفرق ذهبي «الطائرة»

كتب – خالد العنزي:

تستعد فرق الكويت والقادسية وكاظمة والعربي بشكل مكثف لخوض غمار المربع الذهبي لبطولة الدوري الممتاز بعد غد، حيث يلتقي «الكويت» اول ترتيب الدوري مع الرابع «العربي» في الخامسة مساء على صالة فجحان هلال المطيري، وعلى نفس الصالة يلعب في السابعة مساء «القادسية» الثاني مع «كاظمة» الثالث، على ان يلعب الفائزان من المباراتين في النهائي على لقب درع الدوري يوم 20 الجاري.

ففي الكويت، اجتمع رئيس جهاز الطائرة عضو مجلس الادارة محمد النصف باللاعبين، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد خلال المربع الذهبي والتأهل للنهائي للحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي، واعداً اللاعبين بمكافآت مجزية بحال حققوا اللقب.

وقال منصور الشمري مدير الفريق الاول، ان لاعبي «الأبيض» جاهزين للمربع الذهبي دون اصابات، حيث يتدرب الفريق بشكل مكثف تحت قيادة التونسي خالد بلعيد.

اما في القلعة الخضراء، فقد ابدى مدرب طائرة العربي الوطني سعد يعقوب، انزعاجه من غياب بعض اللاعبين بسبب ظروف عملهم بالمؤسسة العسكرية وهم عبدالوهاب الجيران وعبدالرزاق اللوغاني، منوها الى ان هذا الامر سيفقد الفريق الانسجام ما يعني عدم تطبيق الخطط التي وضعها بصورة جيدة.

واضاف: نسعى لاقامة معسكر داخلي لمدة يومين قبل لقاء الكويت، كما ان اوراق جميع الفرق مكشوفه للكل بعد نهاية مرحلتي الذهاب والاياب للدوري الممتاز، ما يسهل قراءة الخصم في المباراة.

من جانبه، اكد صادق القطان مشرف طائرة كاظمة لاكتمال صفوف «البرتغالي» بعود مشعل العمر، الا ان الليبرو عبدالعزيز شاكر سيغيب امام القادسية بسبب وفاة والده وهو لاعب مؤثر بالفريق.

واشاد القطان، بالمعسكر الداخلي الذي اقامه الفريق منذ الخميس الماضي حتى امس بفندق كراون بلازا.

وفي القادسية، اكتملت صفوف الفريق بعودة الليبرو عبدالله العنزي للتدريب، وقال وليد الدمخي مدير الفريق الاول، ان الفريق يحترم كاظمة الا انه وضع نصب عينيه الوصول للنهائي وتحقيق اللقب.

وبين ان الفريق يتدرب يوميا وبشكل مكثفة بقيادة التونسي محمد كعبار، كما ان معنويات اللاعبين مرتفعه وهو ما يعول عليه امام كاظمة.