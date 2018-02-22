استقالة أسامة الشيخ من “إعلام المصريين”

فوجئ الوسط الاعلامي المصري بقرار المهندس اسامة الشيخ بالاعتذار عن الاشراف على قنوات “اون تي في” وتقديم استقالته بعد شهرين من توليه مسؤولية تطوير القنوات بعد ان استحوذت عليها شركة “ايجل كابيتال” للاستثمارات المالية من رجل الاعمال احمد
ابو هشيمة في شركة “اعلام المصريين” للتدريب والاستشارات الاعلامية وهي الكيان المالك لشبكة
قنوات “أون تي في”، وغيرها من الشركات والمؤسسات الاعلامية الفعالة بشكل كبير بمجالات الاعلام بمصر.
يذكر ان مصطفى شحاتة والدكتور سعيد محفوظ وبعض المشرفين على البرامج تقدموا ايضا باستقالاتهم
من العمل في قنوات “أون لايف” بمجرد اعلان استقالة اسامة الشيخ رئيس مجلس الادارة، لانهم لا يعملون الا تحت ادارته.
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