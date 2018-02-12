استقالة مستشار عون الإعلامي

بيروت – “السياسة”:

قدم المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية ميشال عون، جان عزيز، استقالته، أمس، إلى الرئيس الذي قبلها.

وفيما تضاربت المعلومات بشأن أسباب الاستقالة، بين من عزاها إلى خلافات داخل “التيار الوطني الحر”، بعد حملة محطة “او تي في” على المستشار الرئاسي الوزير السابق الياس بو صعب، وبين من أشار إلى أن عزيز يريد الترشح للانتخابات النيابية عن دائرة جزين، ذكر مقربون من المحطة أن الرجل يريد التفرغ إلى عمله الأساسي، كمدير للأخبار والبرامج السياسية والإخبارية في المحطة.

يشار إلى أن حملة “أو تي في” على بو صعب، قوبلت بانتقادات من جانب قيادات في التيار “البرتقالي”، في وقت ذكر أن عون عبر عن استيائه من الحملة على مستشاره بو صعب