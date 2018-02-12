استقبالات ولي العهد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر السيف أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الامة يرافقه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب الشعب الأوروبي الألماني ديفيد ماكاليستر وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل السعود.

كما استقبل سمو ولي العهد رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي