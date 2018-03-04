استقبالات ولي العهد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

واستقبل سموه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف.

واستقبل سمو ولي العهد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم عبدالله الجابر.