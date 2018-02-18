استقرار الدولار مقابل الدينار عند 299 فلسا

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي ، امس، عند 299 فلسا في حين انخفض اليورو إلى مستوى 371 فلساً مقارنة بأسعار صرف الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 419 فلسا ، فيما انخفض الفرنك السويسري الى 322 فلسا ، وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير. وفي الولايات المتحدة تراجع سعر صرف الدولار بشكل عام بسبب المخاوف المتزايدة بشأن العجز في الاقتصاد الولايات المتحدة ، حيث من المتوقع أن يسجل نحو تريليون دولار في عام 2019 بعد الإعلان عن الإنفاق على البنية التحتية والتخفيضات الضريبية الكبيرة للشركات .