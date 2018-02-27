كتب – بلال بدر:

أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني استمرار تشييد وتنفيذ مبنى المطار المساند، حسب الأوامر التغييرية التي طلبتها شركة الخطوط الجوية الكويتية، مضيفا: “العمل لا يتوقف وجار على قدم وساق وبغير تأثير من رأي ديوان المحاسبة على مجريات العمل.

وأفاد المصدر أن مبنى الركاب الجديد رقم 4 سيتم افتتاحه يونيو المقبل حسب التغييرات المطلوبة والمعايير الدولية في هذا السياق، وليس مجرد مبنى مؤقت لمدة معينة، إنما المبنى سيخصص لركاب شركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات المتعاقدة لتقديم خدماتها الأرضية والجوية، حيث تصل طاقة المبنى الاستيعابية إلى 5 ملايين راكب.

وكانت إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في ديوان المحاسبة أعلنت منذ أسبوعين أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على الأمر التغييري الخاص بالعقد رقم 25 (2016 / 2017) لمشروع تصميم وإنشاء وتجهيز وإنجاز وتأثيث “والصيانة التشغيلية” وصيانة مبنى الركاب المساند والمواقف والطرق الملحقة به والبنية التحتية بمطار الكويت الدولي “تصميما وبناء” بسبب وجود ملاحظات فنية منذ تاريخ 20 نوفمبر 2017

وبلغت قيمة العقد قبل التغيير 6.265 ملايين دينار، ارتفعت إلى 52.8 مليون دينار بعد الأوامر التغييرية التي طلبتها الخطوط الجوية الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن موافقة الطيران المدني على ذلك نابعة من المصلحة العليا لحركة النقل الجوي بالسوق المحلية والتي تتوازى مع رؤية الكويت 2035 للمضي قدما في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وتعمل على تخفيف الضغط على مطار الكويت الدولي، حتى بعد اكتمال إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 2 في 2022 ، حيث من الممكن نقل عمليات “الكويتية” إليه، وجعل المبنى المساند لشركات أخرى وفق ضوابط معينة، لكن في كل الأحوال المبنى 4 لابد وأن يليق بدولة الكويت ومكانتها عالميا لاستعادة الريادة في النقل الجوي بالمنطقة.

وأضاف أن الرأي الفني لديوان المحاسبة غير ملزم بوقف أعمال تشييد المبنى المساند، ومن حق الإدارة العامة للطيران المدني تنفيذ ما تراه مناسبا وفقا للصالح العام.

إلى ذلك أوردت مجلة “ميد” في عددها الأخير أن إدارة الطيران المدني تعمل حاليا على استدراج الشركات المتخصصة في إدارة المطارات لإدارة المطار المساند 4، وحددت 28 فبراير الجاري موعدا نهائيا تلقي العروض المقدمة بخصوص مناقصة عقد تشغيل وإدارة المبنى. وذكرت أن من ضمن الشركات العالمية، شركتان في ألمانيا هما مطار ميونيخ الدولي، وفرابورت اي جي، إضافة إلى شركة تاف التركية لإدارة المطارات، ومطار شانغي الدولي بسنغافورة، وشركة إيروبورتس دي باريس مانجيمنت.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري صرحت خلال يناير الماضي أن مبنى الركاب المساند سيكون جاهزاً للتشغيل بنهاية الربع الثاني، وأشارت إلى مواصلة الجهات المعنية تنفيذ أعمال مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية.