استنفار فلسطيني والفصائل تعرب عن تضامنها مع سورية

غزة – وكالات: أعربت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، عن تضامنها مع سورية، ازاء ما تعرضت له من هجمات إسرائيلية.

واعتبر “حزب الشعب” الفلسطيني في بيان “إسقاط الطائرة الاسرائيلية يؤكد إمكانية الحد من الغطرسة الصهيونية”، محذرا من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جر المنطقة لتصعيد خطير.

من جانبها دعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إلى دعم سورية، مؤكدة قدرة الأمة العربية على إعادة الأمور إلى نصابها، في التعامل مع الكيان الصهيوني باعتباره عدوا لسورية وللأمة العربية.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة “حماس” فوزي برهوم، إن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لاستهداف الاحتلال الاسرائيلي للأراضي السورية واستمرار العدوان عليها”، مشددا على حق الدول والشعوب في الدفاع عن اراضيها.

من جهتها، كشفت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، إنها رفعت درجة الاستنفار في صفوفها، مبررة “بغرض حماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظرا للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة”.