رام الله – وكالات: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، أن حديث الإدارة الأميركية بشأن قرب الإعلان عن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام “ذر للرماد بالعيون”.

وقال عريقات إن الإدارة الأميركية تواصل بث الأكاذيب والحديث عن السلام في محاولة لتخفيف الاحتقان بعد قرار تسريع نقل السفارة إلى القدس، متسائلاً، “عن أي سلام يتحدثون بعد إخراج القدس من المفاوضات والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

من جهته، قال المتحدث الرسمي بإسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود أمس، إن التصريحات الأميركية بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس تشكل مساساً بهوية الشعب الفلسطيني ووجوده وبمشاعر أمتنا العربية.

كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعتبرته إعلاناً استفزازياً، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني، فيما اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني الإعلان تحدياً سافراً للإرادة الدولية والعربية والإسلامية، وإمعاناً في عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

بدوره، طالب الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل أمس، دول العالم بإدانة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والعمل على منع تنفيذ ذلك القرار.

واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أمس، بأشد العبارات اعتزام واشنطن نقل سفارتها إلى القدس بحلول مايو المقبل.

وفي أنقرة، وصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، أمس، القرار، بالأمر “المقلق إلى أبعد الحدود”، مؤكدة أن الإعلان يظهر إصرار الولايات المتحدة على تخريب أرضية السلام بانتهاك القانون الدولي.

من ناحية ثانية، يلتقي وزراء خارجية ست دول عربية بنظيرهم الفرنسي، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، في بروكسل، غداً الإثنين، لبحث سبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنييس فون دير مول ليل أول من أمس، إن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، سيلتقي وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.

وأضافت إن اللقاء سيؤكد دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي والإنساني للسلطة الفلسطينية، فضلاً عن مساندة المبادرات بهذا الشأن، سيما الخاصة بالجامعة العربية، لإحياء عملية السلام.

وأشارت إلى أنه في ظل غياب أي تقدم واستمرار للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، سيؤكد الوزراء الأوروبيون، التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام، مضيفة إن “الوزراء الأوربيين ملتزمون بحل تفاوضي، يشمل الدولتين”.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال أمس، فيما اعتقل شاب أخر.

وفي غزة، اعتقل الاحتلال أمس، صيادين فلسطينيين إثنين، بعد إطلاق النار صوب مراكب الصيادين.

إلى ذلك، يتوجه وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.