اسطبل الغريبان يحقق كأس الملك سلمان للفروسية

حقق اسطبل الغريبان لمالكه فواز الغريبان، كأس بطولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «قروب ون» والذي اقيم مؤخرا في الرياض، بعد ان جاء الجواد «ساوثرن جلس» للغريبان بالمركز الاول، كما حقق اسطبل الغريبان ايضا المركز الثالث بالجواد «وفيت» والمركز الرابع بالجواد طنايتف بروسكبيت».

من جانبه، اشاد فواز الغريبان بهذا الانجاز الكبير الذي يسجل باسم الكويت ورياضة الفروسية، مشيرا الى ان تطور رياضة الآباء والاجداد ساهم كثيرا بتحقيق الكأس الغالية والتي شارك بها العديد من ملاك الخليج على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومن اوروبا.

واضاف: «لم يأت هذا الكأس بالسهولة بل جاء بعد عمل وجهد كبير من قبل الجهاز الذي اشرف على تدريب الخيل الفترة الماضية، والذي توج بتحقيق ثلاث مراكز متقدمة في البطولة منها الاول والثالث والرابع».

واهدى الغريبان كأس خادم الحرمين الشريفين للفروسية والذي يأتي بالتصنيف الاول على مستوى العالم الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والى جميع منتسبي وعشاق رياضة الفروسية.

مؤكدا ان القادم افضل، وان الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والرياضية في الكويت لرياضة الاباء والاجداد جعلت الكويت تتقدم كثيرا بهذا المجال وتصل الى العالمية.