اصطياد سيلاني بـ 20 كيس ماريغوانا ومواطن بهيرويين

كتب – منيف نايف:

تمكن رجال دوريات امن الفروانية من القبض على سيلاني بحوزته 20 كيس ماريغوانا اراد ترويجها بين صفوف المتعاطين وجرى القبض عليه واحالته والمضبوطات الى مكافحة المخدرات.

وكانت دورية أمنية تابعة لأمن الجليب اشتبهت بالآسيوي واستوقفته لتحرير مخالفة مرورية بسبب ضربة في سيارته وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 كيس ماريغوانا فتم القبض عليه واحالته والمضبوطات الى مكافحة المخدرات.

وفي سياق متصل تمكن رجال دوريات امن الفروانية القبض على مواطن بحوزته كيس هيروين في منطقة الفروانية وتم القبض عليه واحالته والمضبوطات الى مكافحة المخدرات لاتخاذ اللازم.