كتب – منيف نايف:

تمكن رجال الامن العام في منطقة العارضية الصناعية من ضبط مواطن من مواليد 1991 بحوزته سلاح ناري نوع شوزن بدون ترخيص وحبوب مخدرة وتم القبض عليه واحالته والمضبوطات الى الجهة المختصة.

وفي التفاصيل كانت دورية امنية تابعة لأمن الفروانية وخلال تجوالها في منطقة العارضية الحرفية رصد رجال الامن مركبة يابانية تسير على الطريق بدون لوحات وبايقاف قائدها اتضح بانه بحالة غير طبيعية وبتفتيش مركبته عثر بداخلها على سلاح شوزن وطلقات وحبوب مخدرة وعلى الفور اقتيد مخفورا الى الجهة المختصة.

وفي سياق متصل اكد مصدر أمني ان الانتشار الامني في جميع المناطق ساهم بشكل كبير في الحد من وقوع الجريمة، لافتا الى ان هذا الانتشار سيضبط جميع المطلوبين على ذمة القضايا الجنائية والمدنية.