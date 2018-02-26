كتب – منيف نايف:

القى رجال دوريات امن العاصمة القبض على مواطن عشريني بحالة غير طبيعية ومطلوب للحبس 5 أعوام في منطقة الصليبخات بعد ايقافه مركبته بعرض الطريق وهو «خارج نطاق التغطية».

من جهة اخرى، تمكن رجال امن الجهراء من القبض على شابين من فئة البدون مطلوبين على ذمة قضايا تعاط واحدهما مطلوب للحبس 4 أعوام واحيلا الى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهما.

في سياق اخر اندلعت مشاجرة حامية الوطيس بين اكثر من 10 شبان في شارع المطاعم بمنطقة السالمية اسفرت عن اصابة 3 منهم.

وبدأت المشاجرة عندما قام احد الشباب برش الاخر بالماء حتى ثار الاخير وتم تبادل الضرب مع الاخر وبمشاركة اصدقاء هذا وذاك تطورت الى اصابة 3 منهم حتى تدخل رجال الامن وشرعوا بفض المشاجرة ونقل المصابين الى المستشفى للعلاج.