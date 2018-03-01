كتب – منيف نايف ومشعل السنعوسي:

ضبط رجال الامن العام 15 متعاطفا ومروجا للمواد المخدرة والمسكرة خلال حملات ودوريات أمنية في محافظات الفروانية وحولي والجهراء والتي جاءت بتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح.

وفي هذا السياق، نفذ رجال أمن الفروانية حملة امنية في منطقة جليب الشيوخ اسفرت عن تحرير 100 مخالفة مرورية وحجز 40 مركبة وضبط 5 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة جرى احالتهم الى الجهة المختصة.

كما القى رجال الامن القبض على مواطن كان نائما داخل مركبته في منطقة الاندلس وعثر بحوزته على 19 حبة مخدرة وادوات للتعاطي فاحيل مع المضبوطات الى ادارة مكافحة المخدرات.

من جانب اخر ضبط رجال امن حولي 3 مواطنين ومصري كانوا بحالة غير طبيعية ويرقصون داخل مركبتهم خلال وصولهم عند نقطة تفتيش في منطقة سلوى.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على قطعة حشيش وادوات للتعاطي، كما تمكن رجال امن حولي من ضبط مواطن بحالة غير طبيعية بحوزته سيجارتي حشيش وقطرة وادوات للتعاطي بالاضافة الى ضبط وافدين اسيويين بحوزتهم 10 زجاجات خمر محلي الصنع.

الى ذلك القى رجال امن الجهراء القبض على ثلاثة مقيمين خليجيين بحوزتهم مواد مخدرة وادوات للتعاطي.

وكان رجال الامن في جولة امنية بالمحافظة عندما اشتبهوا بمركبة متوقفة في ساحة ترابية يستقلها ثلاثة اشخاص وبالكشف عن هويتهم تبين انهم مقيمون خليجيون بدت عليهم حالة من الرهبة والخوف وبتفتيش مركبتهم تم العثور على كيس شفاف يحتوي على مادة الشبو المخدرة بالاضافة الى ادوات تعاط فتم احالتهم مع المضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.